The Instigators la recensione no spoiler dell’heist-comedy

(Di domenica 8 settembre 2024) A Boston, due uomini sconosciuti tra loro vengono ingaggiati per compiere una rapina. Rory, veterano dei marine da tempo in terapia, è in cerca di poco più di trentamila dollari per sistemare delle questioni familiari e far pace con se stesso; Cobby è un ex carcerato dipendente dall’alcool. Il colpo prevede che rubino dei soldi guadagnati illecitamente dal sindaco uscente, ma quando entrano in azione le cose non vanno esattamente come previsto. In Thei protagonisti si ritrovano costretti a una fuga rocambolesca con un malloppo assai inferiore alle attese e alle calcagna avranno non soltanto le forze dell’ordine, ma anche quegli stessi criminali che li avevano così inopinatamente reclutati. Con il fondamentale aiuto della psichiatra di Rory, la dottoressa Rivera, l’insolita coppia dovrà cercare di uscire dai guai prima che sia troppo tardi.