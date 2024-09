Svelato il piano di Zelensky per la pace con la Russia | cosa prevede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Il punto su cui ruotano tutti gli incontri che Volodymyrha effettuato in questi giorni in Italia e in Germania è sempre lo stesso: la possibilità per gli ucraini di colpire in profondità le postazioni da cui partono i jet che bombardano quotidianamente il suo Paese. Il presidente lo ha richiesto a gran voce prima a Ramstein, al meeting del Gruppo di contatto che sostiene Kiev, e poi a Cernobbio, dove ha interloquito di persona con la premier Giorgia Meloni. È questa la richiesta principale sottoposta ancora una volta agli alleati, assieme all'accelerazione delle consegne dei sistemi di difesa aerea, che continuano ad essere tanto vitali quanto carenti. Il presidente ha definito «significativa» la quantità di questi armamenti promessi ma «che non sono stati ancora consegnati. Il mondo - ha detto - ne ha a sufficienza per garantire che il terrore russo non prosperi».