Sull’aereo i posti non sono assegnati madre e figlia seminano il panico per sedersi lato corridoio | Minacciavano i passeggeri per avere quei sedili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) “Chi prima arriva, meglio alloggia”. Ed è su uno dei detti più famosi d’Italia che si basa l’inusuale politica della Southwest Airlines, ovvero un sistema per cui non vengonoai, ma ognuno sceglie il proprio in base a chi arriva più presto. Nulla di strano, sembra, peccato che unae unanon pare la pensino allo stesso modo. E hanno deciso bene di fare di testa propria, iniziando a importunare idi un volo con destinazione San Diego, in California, per ottenere un posto in. A denunciare l’accaduto è un video pubblicato da un account TikTok (@officialnorcalmom) in cui è ripresa la furia di due donne, unae una, chiamate ironicamente ‘Karen e Karen 2.0’ dall’autrice del video, che, una volta salite sul veicolo, hanno iniziato a seminare iltra i