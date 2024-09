Sinner vince gli US Open | il gesto del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannikbatte senza grossi problemi Taylor Fritz in tre set e conquista per la prima volta il grande slam americano: i complimenti delPer la prima volta nella storia un italiano conquista il grande slam degli Stati Uniti. Ci era riuscita una donna nel 2015, Flavia Pennetta, e ora è la volta di Jannikper gli uomini. Il tennista si sbarazza agevolmente di Taylor Fritz, battendolo tre set a zero (6-3/6-4/7-5). Finale praticamente mai messa in discussione, ma nel tennis, come in qualsiasi sport e nella vita, i pericoli sono sempre dietro l’angolo. Ad ogni modo,il suo secondo titolo Slam della carriera e spazza via tutte le polemiche che ci sono state tra le Olimpiadi mancate e il caso doping. Tra i complimenti ricevuti, ci sono anche quelli delsui social.