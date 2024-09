Rita De Crescenzo fa un appello | Io e mio marito vogliamo partecipare a Temptation Island! La reazione di Raffaella Mennoia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 8 settembre 2024) Tra pochi giorni prenderà il via su Canale 5 la dodicesima edizione di, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e tutte e sette le coppie che vi prenderanno parte sono state già ufficializzare. A mettere alla prova il loro sentimento saranno infatti: Diandra e Valerio, Millie e Michele, Sara e Fabio, Titty e Antonio, Anna e Alfred, Federica e Alfonso e infine Giulia e Mirco. Martedì 10 settembre andrà in onda la prima puntata e scopriremo così come sarà andato il viaggio nei sentimenti delle coppie in gioco e chi tra loro riuscirà a superare la lontananza e le tentazioni. Tra i personaggi famosi che sognano di prendere parte al programma c’è ancheDe, ormai una star del trash su TikTok, che con i suoi video riesce sempre a strappare un sorriso agli utenti e alcuni dei suoi video sono diventi un cult sui social.