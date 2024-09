RISULTATI | AEW ALL OUT 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 8 settembre 2024) A due settimane di distanza dal grande evnto di Londra denominato All In, la AEW è tornata in pista per un altro ballo con l’altro appuntamento di fine estate, il PPV All Out che si è tenuto a Chicago. Nel main event Bryan Danielson impegnato nella prima difesa del titolo mondiale AEW contro Jack Perry e poi l’ennesimo atto del lungo feud tra Adam Page e Swerve Strickland in uno Steel Cage match. Tanta azione in generale tra preshow e main card, con altri titoli in palio.