Pro Vercelli-Giana Erminio oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

(Di domenica 8 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi Pro, match valido per la terza giornata del girone A di/2025. Inizio convincente dei padroni di casa, che con due vittorie senza subire reti (1-0 alla Pergolettese e 0-2 sul campo del Lumezzane) sono al comando della graduatoria a punteggio pieno insieme a Padova e Renate. Due buoni pareggi anche per gli ospiti, che hanno fermato sul 2-2 a domicilio il Vicenza e pareggiato 1-1 in casa contro la Pro Patria. I piemontesi partono comunque con i favori del pronostico. Pro: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 8 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.