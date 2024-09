Persona scomparsa trovata morta dopo ore La tragedia nel pisano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Calcinaia (Pisa), 8 settembre 2024 – Le ricerche erano cominciate nella tarda serata di ieri in via Di Vittorio a Calcinaia e si sono concluse tragicamente nella mattinata di oggi, 8 settembre, quando il corpo di una, di cui al momento non sono note le generalità, è stato trovato priva di vita in una zona impervia del Comune di Vico. Il piano di Ricerca aProvinciale, sotto il coordinamento della Prefettura di Pisa e in accordo con i carabinieri, era scattato alle 22,38 di ieri sera, sabato 7 settembre. Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute allestendo un furgone Ucl (Unità di Comando Locale) dal quale sono state coordinate le ricerche.