Passioni e talenti tutti da scoprire Ecco le occasioni da non perdere

(Di domenica 8 settembre 2024) Si avvicina il doppio appuntamento con lo sport a Bollate e Novate in programma per il prossimo weekend. Diversi gli eventi organizzati. Bollate sabato si riempirà di stand espositivi delle associazioni, dimostrazioni e tornei. I bollatesi potranno assistere e provare le diverse discipline nella piazza del Comune sabato dalle 15 alle 19, e al Parco centrale la domenica dalle 11 alle 18.40. L’obiettivo resta quello di consentire ai cittadini di approfondire la conoscenza dell’offerta sportiva di Bollate, sperimentando le varie discipline così da scegliere le attività e i corsi cui iscriversi. "Come ogni anno torna questo importante appuntamento pensato per dare la possibilità ai vari gruppi sportivi della nostra città di farsi conoscere e presentare i propri programmi per la stagione in corso – commenta l’assessora allo sport Ida De Flaviis –.