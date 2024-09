Napoli agguato a Scampia | un morto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 8 settembre 2024) 9.20ieri sera a: un uomo è stato ucciso mentre era in un salone da barbiere. Secondo quanto appreso poco i fatti,una persona con volto mascherato e armata di pistola, sarebbe entrata nel locale e avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro la vittima, per poi allontanarsi repentinamente a bordo di un'auto dove c'era un complice ad attenderlo. La Scientifica è intervenuta sul posto. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Squadra Mobile che procede sul caso.