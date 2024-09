MXGP Jorge Prado si prende gara-2 ad Afyon battuti Gajser ed Herlings 7 Forato davanti a Bonacorsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Lo spagnoloha fatto sua-2 del 18° round del Mondiale 2024 di, la classe regina del Motocross. Sul tracciato di(Turchia), il campione del mondo in carica ha fatto valere le proprie abilità in sella alla GasGas, ponendo il sigillo in questo appuntamento e soprattutto dando un segnale importante dal punto di vista psicologico.si è imposto in questa seconda manche proprioai rivali diretti per il titolo iridato, ovvero lo sloveno Tim(Honda) e l’olandese Jeffrey(KTM). L’iberico ha precedutodi 2.565, mentre l’olandese è giunto all’arrivo con un gap di 4.245. Con questo risultatosi è avvicinato in maniera significativa alla vetta occupata dal n.243. Lo sloveno è in testa con 910 punti, con appena 14 lunghezze di margine sullo spagnolo.