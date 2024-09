LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | breve scroscio di pioggia ma ha già smesso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Moto vincitrici a Misano:Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo. 14 – YAMAHA (1980, 2020) 9 – HONDA (1984, 2021) 5 – DUCATI (2007, 2023) 1 – SUZUKI (1982) 13.42 Assente Luca Marini a causa della febbre alta. 13.38 Italiani vincitori a Misano: UNCINI Franco (1982) CHILI Pierfrancesco (1989) CADALORA Luca (1993) ROSSI Valentino (2008, 2009, 2014) DOVIZIOSO Andrea (2018) MORBIDELLI Franco (2020) BAGNAIA Francesco (2021, 2022) 13.37 Torna a cadere qualche gocciolina. Soprattutto i primi giri potrebbero riservare sorprese. 13.36 Piloti in attività con vittorie a Misano: 4 – MARQUEZ Marc (ESP) {2015, 2017, 2019, 2021} 2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021, 2022} 1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2020} 1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023} 13.34 Marquez è il pilota con più vittorie a Misano.