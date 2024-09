Le infrastrutture del Piceno Bignami | Il nostro piano per l’A14 Oggi c’è la chiusura con Acquaroli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Salaria, Adriatica, progetti Pingua, artigianato, supporto alle imprese. Tanti i temi toccati sul palco installato nel chiostro di San Francesco per i ‘4 anni di buongoverno, le Marche crescono, la Festa tricolore’ organizzata dal partito di Fratelli d’Italia. Si è concluso infatti il secondo giorno della convention regionale chechiude gli incontri con l’intervento degli europarlamentari Sberna e Ciccioli e del presidente della Regione Francesco. In programma c’era anche il neo-dimesso Sangiuliano, ovviamente cancellato. Tre giorni in cui il pubblico ascolano ha potuto ascoltare i discorsi delle più alte cariche regionali e nazionali: dal ministro della Sanità Schillaci al vice ministro delle, ovviamente accompagnati dai padroni di casa, Fioravanti e