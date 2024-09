La prima volta che ho visto Eleonora ho capito che volevo passare il resto della mia vita con lei I bambini? Sono orgoglioso della loro libertà

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 8 settembre 2024) Beppe Fiorello riflette sul tempo e sulla famiglia a Verissimo “Ho un problema con ildel tempo, ma non ho pauramorte o dell’invecchiamento. Voglio semplicemente continuare a raccontare storie sul perché il tempo è il nostro nemico”, ha detto Beppe Fiorello durante la sua apparizione a Verissimo. L’amato attore è apparso nello show per promuovere I Fratelli Corsaro, una nuova serie drammatica in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 11 settembre. Uno sguardo alla suaprivata Noto per essere notoriamente riservato, Fiorello si è aperto con la conduttrice Silvia Toffanin sulla suafamiliare. Sebbene solitamente riservato, ha condiviso sentite intuizioni sui suoi figli, Anita e Nicola, offrendo ai fan uno sguardo raro sul suo mondo personale.