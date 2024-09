La nuova vita dei libri a Bologna tutti pazzi per Librokilo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 – "Siamo molto felici, è stato un successo enorme", Michaela Molinari, event manager dicommenta caldo l'inaugurazione di un evento che prende piede per la prima volta al DumBo di. Migliaia di persone hanno atteso in fila per accedere all'appuntamento svoltosi dalle 10 alle 19. Ma di cosa si tratta?ha dato la possibilità a chiunque di scegliere tra tantissimi testi di saggistica, narrativa, cataloghi d'arte e fotografia, graphic novel eper bambini. La maggior parte dei volumi sono usati ma in ottimo stato, alcuni sono ancora nuovi esono selezionati con cura dalla libreria Exs di Genova. Una volta fatta la propria scelta, è stato possibile pesare iselezionati sulla bilancia die portare a casa un piccolo tesoro fatto di testi introvabili, grandi classici e chicche nascoste.