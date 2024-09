Gli operai della Barry Callebaut di Verbania in sciopero fino a lunedì | a rischio 115 posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 8 settembre 2024) I lavoratoridihanno deciso di scioperare, quando si svolgerà il primo incontro all’Unione Industriale. Lo fanno sapere i sindacati, secondo cui loproseguirà a oltranza per tutte e otto le ore di turno. La decisione è arrivata in seguito all’annunciomultinazionale di chiudere lo stabilimento piemontese entro marzo 2025. Intanto il sindaco di, Giandomenico Albertella, ha ricevuto una telefonata da Alberto Cirio: “Il presidenteRegione ha parlato con il ministro Urso, che gli ha confermato che convocherà i vertici aziendali dichiedendo loro di recedere da questa decisione. Prima vengono le persone, poi l’azienda”. “I lavoratori sono stati trattati come numeri, una cosa vergognosa”, ha aggiunto il presidenteprovincia del Verbano-Cusio-Ossola, Alessandro Lana.