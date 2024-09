Frattesi ore decisive per la conferma | le condizioni per Israele-Italia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024)è uno degli osservati speciali della vigilia di, visto che domani alle 20.45 a Budapest rigiocano gli Azzurri e il centrocampista dell’Inter è uscito per un problema fisico contro la Francia. Le indicazioni sugli acciaccati. PROBLEMI MULTIPLI – Archiviata la bella e convincente vittoria contro la Francia, dove hanno segnato due giocatori dell’Inter come Federico Dimarco e Davide, gli Azzurri sono dalla tarda mattinata di ieri a Budapest. Nella capitale ungherese, in campo neutro, l’giocherà domani alle 20.45 contronella seconda giornata della Lega A di UEFA Nations League. Per definire la formazione, Luciano Spalletti dovrà valutare gli acciaccati e molto passa dalla giornata di oggi.