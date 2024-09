Elezioni in Liguria Rixi | Se me lo chiede Meloni mi candido Orlando | Così prevale la parte più estrema della coalizione di centrodestra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) La Spezia, 8 settembre 2024 – Nella corsa alla guidaRegione, Edoardo(Lega) si dice disponibile a scendere in campo per il“se me lola premier Giorgia” ha detto durante la festa di Fratelli d’Italia a Beverino, in provincia di La Spezia. L’attuale vice ministro a trasporti e infrastrutture ha aggiunto: “Consideriamo però che alle recenti Europee siamo andati pari con il centrosinistra ed è una sfida, quella che ci attende, che si deciderà per poche migliaia di voti. Visto che abbiamo persone che hanno fatto l'assessore per tanti anni potremmo scegliere un civico che allarghi lo schieramento”. Un riferimento al vicesindaco di Genova, candidato preferito da FI e Lega. Ma anche un'apertura decisamente più possibilista all'eventualità che sia proprioil candidato.