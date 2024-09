Ecco perché è stato scelto Alessandro Giuli | il fango di Paolo Giordano su ministro e Meloni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Le accuse di Maria Rosaria Boccia, le dimissioni di Gennaro Sanano e i risvolti di questa pruriginosa vicenda continuano a tenere banco in tv. E In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7, è scatenato sulla vicenda. Dopo l'intervista alla 41enne di Pompei,che il dibattito in studio prosegue, incessante, anche nella puntata di sabato 7 settembre. A In Onda si parla anche della successione al ministero della Cultura, si parla di, chiamato a sostituire Sanano dopo il passo indietro. E a riflettere sulla nominalo scrittore, noto anche per le sue incursioni sul Corriere della Sera. Secondo, "questo è un caso politico". Dunque si spende in difesa della Boccia, affermando che "fa sorridere la demonizzazione del personaggio".