Domenica di fine estate con le sagre

(Di domenica 8 settembre 2024) Arezzo, 8 settembre 2024 –dicon le. Monte Sopra Rondine ricorda ancora oggi le sue antiche tradizioni contadine grazie all’appuntamento con la sagra paesana, festeggiata tutti gli anni nel mese di settembre. Oggi Festa della Dea a Venere: stamani alle 8,30 colazione in festa, poi la Santa Messa e la sera dalle 19,30 apertura di stand gastronomici e musica dal vivo. Durante la tre giorni ci sarà anche un mercatino di beneficenza e una mostra sulla storia di Venere. Sempre oggi c'è la Mangialonga Ponticinese. La pro Loco di Ponticino organizza la 14esima edizione della passeggiata enogastronomica attraverso i borghi e i sentieri più belli del nostro territorio. 3 tappe previste (dolce in piazza Cavi, frutta e bevande in piazza del Comune a Pergine e salato in loc. La Faella) oltre al pranzo finale in loc. San Martino in Poggio.