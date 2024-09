Da Cesena a Cesenatico in 21 km C’è la mezza maratona Alzheimer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Questa mattina, alle 8, da piazza del Popolo prenderà il via la, abbinata al Memorial Azeglio Vicini, gara omologata Fidal che si snoda in un percorso pianeggiante e lineare che in 21 chilometri collega il cuore dial parco di Levante atico. Dal 2018, in seguito alla scomparsa di Vicini, laè stata infatti dedicata alla memoria dell’ex ct della nazionale grazie alla collaborazione con il Panathlon Club di. Riguardo all’itinerario, dopo i primi due chilometri dalla partenza, è previsto il passaggio dalla rotonda dello stadio, dove alle 8.