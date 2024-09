Capitan Gavagni concede il bis | Questa vittoria vale doppio perché premia il nostro coraggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Andrea, il giovaneo di Porta Sant’Andrea,se l’è gustata fino in fondo come un boccale di birra fresca in una torrida estate. Sorso dopo sorso con scelte un po’ controcorrente che ad una ad una si sono rivelate tutte azzeccate. Dal cambio dei binomi alla decisione di far correre gli spareggi a Saverio Montini, nonostante nella prima carriera avesse fatto meno punti del suo compagno. Quando Martino Gianni è tornato come allenatore a Sant’Andrea, molti giovani non lo conoscevano. Adesso dopo tanto lavoro insieme, cosa significa la sua presenza? "Per me che sono a stretto contatto con lui tutto l’anno è una fonte inesauribile di apprendimento. Non solo sugli aspetti tecnici degli allenamenti, ma anche sulla gestione della Giostra. Chi sta vicino a lui impara tantissime cose.