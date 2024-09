Bologna Fc Italiano studia la formazione anti-Como | focus sull’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 – Ricomincerà domani la preparazione deldi Vincenzoin vista della prossima partita di campionato. I rossoblù saranno di scena sabato 14 settembre alle ore 15 al Sinigaglia contro ilper una sfida che si preannuncia quanto mai fondamentale per Orsolini e compagni che dovranno dare una svolta a questo inizio di stagione condizionato da prestazioni opache e da soli 2 punti raccolti in 3 gare, frutto di due pareggi contro Udinese ed Empoli e della sonora sconfitta di Napoli. Nella giornata di ieri si è svolta l’ultima sessione di questa settimana, con la squadra che ha svolto lavoro atletico e tecnico sui campi del Centro Tecnico Niccolò Galli. Ancora una seduta differenziata per Nicolò Casale, Martin Erlic, Lewis Ferguson e Dan Ndoye mentre Oussama El Azzouzi ha svolto terapie specifiche.