Bancomat saltato in aria furto con spaccata alle Poste Paura a San Martino sul Fiora

(Di domenica 8 settembre 2024) Manciano (Grosseto), 8 settembre 2024 – Un boato. Che ha squarciato la notte del piccolo borgo. Sansul, nel Comune di Manciano, si erge agli onori delle cronache per undavvero insolito. Nelle prime ore di sabato, intorno3 di notte, infatti, una banda di malviventi ha rubato il denaro del BancoPosta che si trova nella piazza centrale di Sansul. La postazione è stata fatta saltare in: la vicenda è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti immediatamente dopo l’avviso di alcuni cittadini che hanno sentito il boato. «Ero alla Festa delle cantine a Manciano e sono arrivato a Sandopo l’episodio – racconta il vicesindaco Roberto Bulgarini che risiede nella frazione – i carabinieri, che ringrazio, sono arrivati subito così come i funzioni diItaliane, mettendo in azione tutti i controlli del caso.