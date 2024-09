Venezia 81 | Leone d’Oro a Pedro Almodovar premiati Vermiglio Nicole Kidman e Vincent Lindon ecco i vincitori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Conclusa la Mostra del Cinema di2024, con ilper La stanza accanto; Gran premio della giuria all’italiano, Coppa Volpi atutti iSi è conclusa la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di2024. A fare gli onori di casa per questa 81ª edizione la madrina Sveva Alviti. La giuria presieduta da Isabelle Huppert e composta da James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz, Zhang Ziyi, ha assegnato ila La stanza accanto (The Room Next Door) di. Il film vede due amiche, interpretate da Tilda Swinton e Julianne Moore, rincontrarsi dopo tanti anni, con la prima ormai malata che decide di ricorrere all’eutanasia. Sul palco l’applauditissimo regista spagnolo..