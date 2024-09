Val d' Aosta | Mattarella ' elemento costitutivo Italia piedi saldamente piantati in Resistenza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 set (Adnkronos) - "La Val d'è sempre stata undel divenire d', era stata impegnata nelle lotte per il Risorgimento e nella Prima guerra mondiale. Una esperienza unica nei territori e nelle popolazioni di frontiera". Lo ha detto il capo dello Stato Sergioadper l'80° anniversario dell'autonomia. "La classe dirigente che si apprestava ad assumere responsabilità in Valle, avevasolidamentenella: Emile Chanoux, tra i fondatori della Jeune Vallé d'Aoste, come ho ricordato, martire della libertà. Frederic Chabod, il partigiano Lazzaro, primo presidente del Consiglio della Valle", ha detto tra l'altro il presidente della Repubblica. "Duro il prezzo pagato, tra i partigiani e la popolazione civile. Dai soldati di origine valdostana trasferiti nei campi di internamento in Germania.