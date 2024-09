Us Open Sinner in finale da campione | così ha battuto lo spigoloso Draper senza giocare un grande match

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Non la prestazione perfetta, ma quella di cui c’era bisogno. Concreta, autoritaria, lucida. Jannikè inallo Us, la prima della sua carriera. L’azzurro supera il britannico Jack, numero 25 del mondo, con il punteggio di 7-5 7-6 6-2 e domenica 8 settembre andrà alla caccia del secondo trionfo Slam, del sesto titolo del 2024, del numero 16 in totale. Scontato il fatto che questo sia un altro momento storico per il tennis italiano. Una nuova pagina che rimarrà indelebile. Nessuno nel maschile era mai riuscito a raggiungere questo appuntamento a Flushing Meadows. L’altoatesino riesce lì dove Matteo Berrettini e Corrado Barazzutti erano stati respinti. I due infatti erano stati fermati in semirispettivamente nel 2019 e 1977.