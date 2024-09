Svezia-Estonia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 7 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 1 di Lega C di Nations League 2024/2025. I padroni di casa vogliono la seconda vittoria consecutiva contro un avversario che sembra avere poche speranze.si giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 20.45 presso la Strawberry Arena di Solna: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Buona la prima in Nations League per gli scandinavi che hanno liquidato l’Azerbajan in trasferta per 3-1. La Nazionale di Tomasson ha risolto però la pratica nell’ultima mezz’ora con la doppietta di Isak e la rete di Gyokeres. Ora sotto con gli estoni per allungare nel girone. Gli estoni sono stati sconfitti all’esordio di misura dalla Slovacchia dimostrando di essere una squadra modesta. L’obiettivo per la Nazionale di Henn è ben figurare evitando di fare la semplice comparsa.