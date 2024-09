Supermercato Stazione apre un nuovo marchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Pistoia, 7 settembre 2024 – E’ un passaggio storico per la città, il passaggio del testimone al timone del. “La mia storia lavorativa è iniziata 50 anni fa, quando sono entrata nell’azienda che mio padre ha fondato nel 1970. Da lui ho imparato i fondamenti del mio lavoro: etica, rispetto, lungimiranza. Adesso è arrivato il momento di un cambio di testimone, nel segno della continuità”, racconta fra mille emozioni Enrica Agostini, titolare dell’attività in via Vittorio Veneto. Il negozio resterà chiuso dal 9 al 13 settembre, per compiere l’avvicendamento con un gruppo di primaria importanza del mondo della distribuzione, che lo riaprirà il 14 settembre. “Con la mia famiglia – prosegue – abbiamo creato uno stile. Il nostro, che ha interessato intere generazioni. Nel 2017 avevamo rinnovato totalmente il negozio, insieme ai miei due collaboratori storici.