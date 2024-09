Starliner sganciata dalla Issverso Terra senza equipaggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) La navettadella Boeing si èStazione Spaziale Internazionale per cominciare il viaggio che la riporterà a. Per motivi di sicurezza, infatti, la Nasa ha deciso di far rientrare con un altro veicolo i due astronauti dell'della, Butch Wilmore e Sunita Williams. La navetta, che si era agganciata alla Iss il 6 giugno scorso dopo un volo pieno di imprevisti, si è staccatastazione orbitale con una manovra mai tentata finora, allo scopo di allontanarsi rapidamente. L'atggio è previsto alle 18.03 italiane nel White Sands Space Harbour, nel Nuovo Messico.