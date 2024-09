Slovacchia-Azerbaigian | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 7 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 1 di Lega C di Nations League. I padroni di casa dopo il blitz in Estonia hanno nel mirino la seconda vittoria consecutiva contro gli ospiti che dovranno badare a non prenderle.si giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 18 presso la Futubalova Arena di Kosice: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pronostico rispettato dai padroni di casa che hanno vinto in Estonia, nonostante siano venuti a capo del match soltanto negli ultimi venti minuti. Adesso la nazionale di Calzona vuole sfruttare il turno casalingo per incamerare altre tre punti Nulla da fare per gli azeri, sconfitti in casa all’esordio dalla Svezia per 3-1. Non c’è stata praticamente mai partita con gli scandinavi che hanno dimostrato la loro evidente superiorità .