Sinner non ci voleva è arrivata la notizia | tifosi sotto shock VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 7 settembre 2024) Una vittoria importante e storica per Jannik che ha battuto in tre set Draper, ma rischiando parecchio soprattutto dal punto di vista fisico Stremato ma felice. E un filo preoccupato. E’ tutto questo Jannikche, per la prima volta in carriera ha raggiunto la finale degli Us Open dopo quella centrata in Australia. E’ la seconda finale di uno slam. Il tennista numero uno al mondo ha conquistato la finale agli Us Open ma ha un problema al polso (Ansa Foto) Cityrumors.itE’ la prima volta che un italiano riesce ad arrivare alla finale degli Us Open, non ci era mai riuscito nessuno. Solo Matteo Berrettini nel 2019 era stato il primo italiano ad arrivare fino in semifinale, ma fu sconfitto da Nadal, uno degli ultimi atti convincenti prima del declino fisico.