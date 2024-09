Sicurezza Firenze sindaca Funaro anticipa chiusura minimarket

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 7 settembre 2024)obbligatoriata alle 21 per idi specifiche strade del centro come via Palazzuolo e per altre come via San Jacopino, via Canova e via di Villa Demidoff, solo per citarne alcune delle 19 individuate. È quanto prevede l’ordinanza firmata dallaSaradopo la riunione del Cosp in prefettura con prefetta Ferrandino. Disposta la presenza delle forze dell’ordine insieme alla Polizia municipale in diverse zone della città, con servizi a piedi. Prossima riunione Cosp 19 settembre.insieme ad assessore Giorgio ha quindi incontrato in strada gli agenti: “Un risultato importante, ottenuto grazie a un virtuoso lavoro di squadra in collaborazione con la Prefettura e tutte le forze dell’ordine.