Serie C 2024 2025 Rimini ancora KO | vince il Pescara con il guizzo di Ferraris

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024)corsaro sul campo delgrazie a una rete dinel finale: termina 0-1 una partita a dir poco noiosa, povera di spunti e in cui le occasioni da gol sono assenti. Ilsi fa preferire a tratti nel primo tempo, mentre ilcresce nel secondo, ma i portieri delle due squadre (tra gli abruzzesi, Plizzari out nella ripresa dopo aver subito un duro colpo alla mano, al suo posto Saio) rimangono di fatto inoperosi. Almeno fino all’85’, quando, su un’azione nata da una rimessa, Cangiano mette in mezzo un cross che trova liberissimo, il quale non può far altro che insaccare di testa da pochi passi, a coronare un momento positivo per gli ospiti dopo i cambi. Con questa vittoria, ilsale in testa a 7 punti, mentre ilincappa nella seconda sconfitta consecutiva.