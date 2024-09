Promozione Falsa partenza del Moie Vallesina | Fermignanese vittoriosa 0-3

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 7 settembre 2024) Vantaggio su rigore per gli ospiti che poi chiudono la partita ad inizio ripresa. Solo sul finalepericoloso, 7 settembre 2024 –per il: al Pierucci lavince meritatamente e conferma di essere fra le teste di serie di questo campionato. Uno dei match di cartello di questa prima giornata si conclude con la vittoria della formazione ospite, capace di materializzare al meglio le occasioni create e che per larga parte del match è riuscita a tenere il pallino del gioco a discapito di unmai veramente in partita. Il primo tempo si avvia e per gran parte si mantiene sulla scia di un costante equilibrio fra le due squadre, spezzatosi solo verso il 25’ minuto quando Barigelli in uscita interviene sul giocatore avversario nei pressi della riga di delimitazione dell’area: l’arbitro fischia, è rigore.