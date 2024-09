Orso attacca un uomo nella zona dei laghi di Plitvice | 64enne morso a pochi metri dalle case

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Zagabria, 7 settembre 2024 – Aggredito da un. E’ successo in Croazia, nel Parco nazionale deidi, nota meta turistica, patrimonio Unesco, visitato da oltre 1,5 milioni di persone ogni anno. Qui avvistare orsi bruni non è raro. Molto raro è invece essere aggrediti. La vittima è unche ieri sera intorno alle 22.30 è stato avvicinato e mnel villaggio di ?uji?a Kr?evina . La notizia è stata data da Lika.online, che cita fonti sanitarie e di polizia. L’è ricoveratocittà costiera di Gospic, con ferite considerate “minori”. Secondo le stime,regione vivono un migliaio di orsi bruni, specie protetta ma le autorità croate consentono la caccia di 100 esemplari l’anno. Un tempo l’bruno era diffuso in tutta Europa, Asia e Nord America.