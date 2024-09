Opposte anime gemelle della bibliomania

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 7 settembre 2024) Chissà se si incontreranno mai i due bibliomani che hanno allietato i giorni di fine estate a Milano. Lei è stata intercettata dal Corriere dopo che per due mesi ha regalato libri agli sconosciuti, in forma rigorosamente anonima e quasi acrobatica, lasciando pacchetti sui cofani delle auto o chissà dove. Ne ha distribuiti oltre cinquecento, giorno dopo giorno, scegliendoli fra quelli che le erano piaciuti ma che non aveva spazio per conservare in casa – chissà, forse una di quelle case milanesissime (come da titolo del sublime libello minimalista di Alvar Aaltissimo, Corraini, 120 pp., 15 euro€) dalla metratura esigua e dalla mappa paradossale, quadrilocali di 20 mq, monolocali su otto livelli.