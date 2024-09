Non ti lascerò respirare Quarantenne ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "Non tipiù vivere. Sei stata avvisata". Braccialetto elettronico per un 40enne di San Giorgio di Piano, accusato del reato di maltrattamenti. I fatti risalgono alla settimana scorsa quando i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano, su ordine del comandante ad interim il maresciallo ordinario Alessandro Di Meo, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, nei confronti di un italiano, residente sul territorio di San Giorgio. L’uomo, senza precedenti penali, è indagato dalla Procura per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari Sandro Pecorella, a seguito della richiesta del pubblico ministero Augusto Borghini, che ha coordinato le indagini.