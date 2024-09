Museo Baracca e auditorium si cercano fondi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Il Comune di Lugo è a caccia di nuovi finanziamenti. I progetti per i quali è stata chiesta la disponibilità di risorse regionali sono tre. Il primo, del valore di circa 650.000 euro prevede due interventi dedicati all’ala nord delFrancesco. Il primo riguarda il restauro di una sala ora inutilizzata mentre il secondo si concentra sulla ristrutturazione e divisione in due parti, fra piano terra e primo piano, del garage laboratorio. Gli ambienti così ricavati saranno trasformati in sezioni didattiche per le scolaresche in visita. Il progetto di restauro e ampliamento presentato si inserisce in un disegno più ampio che permetterà di collegare casaa palazzo Tamba, sia fisicamente, tramite le ali laterali dei due palazzi e i giardini interni, sia concettualmente tramite progetti espositivi e iniziative.