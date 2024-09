Liverpool | scomparsa all’età di 86 la leggenda Ron Yeats

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Si è spento a 86 anni Rondelnel corso degli anni 60 e capitano dei Reds nell’anno del titolo in Second Division nel 1962.vinse due titoli di massima serie, la FA Cup e il Charity Shield tre volte. Giocò 454 partita fino al 1971 quando passò al Tranmere. “IlFC è in lutto per ladelrio ex capitano Ron. I pensieri di tutto ilsono per la moglie di Ron, Ann, tutta la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste. Le bandiere ad Anfield e nei campi di allenamento delsaranno abbassate a mezz’asta in segno di rispetto”. Si legge in una nota deldi 86 laRonSportFace.