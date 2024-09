Le carceri sono una polveriera Rivolte detenuti psichiatrici e senza dimora | la crisi inizia fuori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) di Andrea Nobili* Leitalianeuna. Un’affermazione che definisce il drammatico stato del nostro sistema penitenziario, con il suo inaccettabile numero disuicidi, e che, tuttavia, rischia di essere poco più di un grido nel vento, se non si accompagna a una ponderata analisi della situazione, finalizzata a comprendere le cause del degrado, nel tentativo di provare a individuare i possibili rimedi. Purtroppo, non sempre si parla di carcere con cognizione di causa, soprattutto nel contesto politico, ove, spesse volte, emerge un approccio ideologico bipolare che non aiuta ad affrontare il problema. Un tema così delicato richiede, invece, competenza ed equilibrio.