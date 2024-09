Ineos Britannia travolge Alinghi e si qualifica per le semifinali di Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)si riscatta dopo la doppia sconfitta di due giorni fa (contro American Magic e Taihoro) e batte nettamenteRed Bull Racing in occasione della penultima giornata di round robin dellaCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Ben Ainslie e compagni hanno sfoderato una prestazione di spessore nelle acque di Barcellona in condizioni di vento sostenuto (13 nodi circa) e onda più pronunciata rispetto ai precedenti match race del girone, prendendo il sopravvento sin dal primo lato di bolina (dopo una partenza sostanzialmente alla pari) e aumentando progressivamente il vantaggio su Boat One con una supremazia abbastanza marcata.