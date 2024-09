Highlights e gol Germania-Ungheria 5-0 | Nations League 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilcon glie i gol di5-0, match valido per la. Nel girone 3 della Lega A il remake della partita dei recenti gironi degli Europei a giugno (finita 2-0 in quel caso) vede un dominio totale della Mannschaft, che si impone con una manita pesantissima per i magiari. Autori delle reti alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf sono gli uomini più offensivi e qualitativi: Fullkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic e Havertz per una vittoria roboante dei tedeschi. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida odierna. GLIDI5-0e gol5-0:) SportFace.