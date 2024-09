Giornata mondiale sulla distrofia muscolare di Duchenne i problemi di chi ha la patologia e i progetti per migliorarne la qualità di vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il 7 settembre si svolge ladi sensibilizzazionedi(WorldAwareness Day – WDAD). Il tema di quest’anno è Raise your voice for, un invito a far sentire la propria voce al fianco di bambini, giovani e adulti che convivono con questaneurogenetica rara, con all’orizzonte l’obiettivo di costruire una società inclusiva con reali pari opportunità per tutte e tutti. Ladi(DMD) si manifesta in un neonato maschio ogni 5mila. È la forma più grave di, si evidenzia nella prima infanzia e causa una progressiva degenerazione dei muscoli, conducendo, soprattutto nel corso dell’adolescenza, ad una condizione di disabilità sempre più severa.