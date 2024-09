Gaza colpita una scuola | otto morti Rania di Giordania a Cernobbio contro la comunità internazionale | Razzismo anti-palestinese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Un recente sondaggio condda Channel 12 ha mostrato che il 60% degli israeliani ritiene prioritario raggiungere un accordo per il rilascio dei 101 ostaggi detenuti a, mentre il 28% ritiene che la permanenza delle truppe israeliane nel corridoio di Filadelfia, lungo il confine traed Egitto, sia più importante. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è visto con sempre maggiore sfiducia, superato in popolarità dall’opposizione guidata da Yair Lapid e Benny Gantz, entrambi considerati più affidabili per gestire la crisi. Nel contesto del crescente isolamentodi Israele, la reginadiè intervenuta con forza a favore della causa, parlando al Teha Forum disul lago di Como.