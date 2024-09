Dave Bautista spiega come è dimagrito più di 22 kg | è irriconoscibile! FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 7 settembre 2024) Dall’inizio di questa estatesfoggia un nuovo look che ha spiazzato i fan: èpiù di 22 chili praticando grappling e jiu-jitsu. L’attore ed ex wrestler hato di aver perso anche un po’ di massa muscolare, ma adesso si sente più a suo agio rispetto a prima. Inoltre,adesso sfoggia una barba bianca e accessori,collane di perle a più fili, che hanno suscitato molti commenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TIFF (@tiffnet)potete vedere nelqui sopra, l’ultima apparizione dial Toronto Film Festival mette in evidenza un aspetto fisico completamente nuovo: ha i capelli rasati, la barba bianca e diversi giri di perle che non nascondono il collo più sottile, rispetto aera.