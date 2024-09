Collision 06 09 2024 Tutti a caccia di Okada

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 7 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, episodio tenutosi alla NOW Arena di Chicago, Illinois. Questa puntata è l’ultima prima del pay-per-view All Out e vedrà tre match di qualificazione per il titolo Continental, oltre a un main event stellare con otto campioni coinvolti. Lo show si apre con un recap dell’angolo finale di Dynamite, dove Adam Page ha dato fuoco alla casa d’infanzia di Swerve Strickland. Viene annunciato che i due si affronteranno domani in un Lights Out Steel Cage match. Continental Contenders Challenge: Lance Archer vs Mark Briscoe (3 / 5) Archer attacca Briscoe durante la sua entrata, causandogli una ferita alla testa. Il match è un brawl intenso con entrambi i lottatori che si scambiano colpi potenti. Briscoe resiste nonostante il sanguinamento e riesce a eseguire un tope con hilo usando una sedia come trampolino.