CM com – Italia la rivoluzione francese di Spalletti | le tre chiavi che fanno dimenticare l’incubo Europei|Primapagina

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-06 22:40:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Viva l’. Questa. Che non assomiglia per nulla a quella che aveva lasciato l’Europeo senza rabbia né orgoglio. Solo vergogna e fischi contro la Svizzera a Berlino; solo autostima e applausi contro la Francia a Parigi. Lastavolta l’ha fatta, traducendo e adattando le tre parole iconiche per Parigi e dintorni: “libertè, egalitè, fraternitè”. Libertà: di giocare con la difesa a tre e con un’unica punta, pensando al calcio figlio del campionato e non quello teorizzato per conto proprio. Uguaglianza: in campo chi è più in forma senza gerarchie precostituite, infatti l’80% dei titolari di movimento erano diversi rispetto a quelli che si erano congedati con tristezza dall’Europeo.