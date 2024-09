Ciclismo sfida tra i migliori juniores nel Trofeo Buffoni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Montignoso (Massa-Carrara), 7 settembre 2024 - Domenica 24 ore dopo la conclusione del 48° Giro della Lunigiana si corre da Forte dei Marmi a Montignoso (via ufficiale alle ore 14 da Cinquale), il 55°gara in linea internazionale di assoluto prestigio con ben 8 maglie speciali in palio tra le quali quelle nel ricordo di Marco Pantani e Michele Scarponi. La gara è valevole inoltre per la Coppa Comune di Montignoso e per il Gran Premio Linea Gotica-Circuito della Versilia. Il tracciato è lungo 135 km con 4 giri di 15 km sul circuito pianeggiante della Versilia (la partenza ufficiale alle 14 da Cinquale dopo il ritrovo in Piazza Garibaldi a Forte dei Marmi), cui seguiranno sei giri di km 12,500 con la salita della Fortezza ed arrivo in leggera salita nei pressi di Villa Schiff sede del Comune di Montignoso.