Calcio Serie D Al via un girone F mai così intrigante

(Di sabato 7 settembre 2024) 18 squadre, ben la metà marchigiane (record): tante ambiziose e dal grande pubblico. E non ci sono materassi ma solo una vincerà e ben quattro dovranno retrocedere. L’ultimo colpo è del castelfidardo che ha firmato Daniele Paponi SENIGALLIA, 7 Settembre 2024 – Inizia uno dei tornei diD più interessanti, emozionanti e aperti dell’intera storia della categoria con un numero record di marchigiane (9, mai era successo di avernenumerose tutte assieme) e tante piazze importanti. Chi parla diC2, non sbaglia ma alla fine anche stavolta a salire sarà soltanto una, mandando in fumo gli investimenti, notevoli, di molte altre mentre a scendere saranno in quattro, delle quali due direttamente e anche in questo caso la discesa potrebbe interessare piazze storiche e formazioni competitive, perché di materassi non se ne vedono, nemmeno tra le neopromosse.